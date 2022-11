Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Baustellenfahrzeuge Ziel von Dieben

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zwischen Freitag, 28. Oktober, 17 Uhr, und Mittwoch, 2. November, 7.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Baustelle in der Straße Kornmersch - ihr Ziel waren dort abgestellte Baustellenfahrzeuge.

Nachdem die unbekannten Diebe das mit Bauzäunen gesicherte Gelände betraten, machten sie sich an den Baustellenfahrzeugen zu schaffen und entwendeten zwei Terminalcomputer sowie eine unbestimmte Menge an Dieselkraftstoff. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell