POL-WE: Auseinandersetzung gegenüber dem Friedhof - Polizei bittet um Hinweise von Zeugen!

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldung der Polizei Wetterau vom 05.11.2021

Butzbach: Zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen kam es in der Griedeler Straße am frühen Freitagmorgen (5.11.) Um kurz nach 6 Uhr schlugen mehrere Männer gegenüber des Friedhofs auf einen 31-Jährigen ein. Der Mann aus Algerien trug erhebliche Verletzungen in Gesicht davon und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei Butzbach, Tel. 06033/7043-4010 sucht Zeugen des Vorfalls und fragt: Wer hat die Auseinandersetzung der Männer beobachtet? Wer kann Angaben zu den Beteiligten machen?

