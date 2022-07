POL-KB: Bad Wildungen - Holzbalken von Baustelle der Ense-Sporthalle gestohlen

Korbach (ots) - Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursachte ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag (4. Juli). Er hatte einen in der Geismarer Straße parkenden, grauen BMW an der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand erheblich zerkratzt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030. Dirk Richter Kriminalhauptkommissar Rückfragen ...

