Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Hude +++ Verursacher alkoholisiert

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitt der Verursacher eines Verkehrsunfalls in Hude, der sich am Donnerstag, 02. Juni 2022, gegen 19:40 Uhr, ereignete.

Zur Unfallzeit befuhr ein 61-Jähriger aus der Gemeinde Hude mit einem VW die Linteler Straße in Richtung Hude. Nach dem Durchfahren einer leichten Rechtskurve kam der Mann mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen hölzernen Zaun und durchbrach die steinerne Mauer des Anbaus eines Wohnhauses. Mit der Front in der hinter der Mauer befindlichen Werkstatt kam der VW zum Stehen.

Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Da der Verdacht einer möglichen Alkoholisierung bestand, wurde hier ein entsprechender Test durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,97 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, eine Blutprobe musste entnommen werden.

Weitere Personen wurden nicht verletzt, weil sich zum Zeitpunkt des Unfalls niemand in der Werkstatt aufhielt. In der Werkstatt wurde aber ein tragender Pfeiler beschädigt, so dass von einer Einsturzgefahr des Anbaus ausgegangen werden muss. In der Werkstatt befand sich zu dem ein hochwertiger Oldtimer, an dem ebenfalls erhebliche Schäden entstanden. Der entstandene Gesamtschaden beträgt mindestens 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell