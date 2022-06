Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall in Wardenburg +++ KORREKTUR

Delmenhorst (ots)

Der Unfalltag war MITTWOCH, der 01. Juni 2022.

+++ Meldung vom 02. Juni 2022, 09:08 Uhr +++

Insgesamt fünf Fahrzeuge waren am Mittwoch, 01. Juni 2022, 18:25 Uhr, in einen Verkehrsunfall auf der Oldenburger Straße in Wardenburg verwickelt. Zwei Personen erlitten zum Teil schwere Verletzungen, es entstand hoher Sachschaden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 43-jähriger Mann aus der Gemeinde Wardenburg mit einem VW die Oldenburger Straße von Wardenburg in Richtung Tungeln. Dabei wollte er nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen, musste aufgrund von Gegenverkehrs halten. Ihm folgte ein 35-jähriger Oldenburger, der den wartenden Pkw mit seinem Kleinwagen noch überholen wollte. Dieses Manöver musste er aber abbrechen. Er kam neben dem Pkw des wartenden Wardenburgers zum Stehen. Dem 35-Jährigen folgte ein 44-Jähriger aus der Gemeinde Wardenburg mit einem Ford, der auf das Abbremsen nicht mehr rechtzeitig reagiere konnte und auf den stehenden Kleinwagen auffuhr. Durch die Wuchte des Aufpralls wurde der Pkw des Oldenburgers nach vorne geschleudert, wo es zunächst zu einem Zusammenstoß mit dem VW eines 72-Jährigen aus der Gemeinde Wardenburg kam. Anschließend kam der Kleinwagen nach links von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen. Der Ford geriet nach dem Auffahren nach links auf das Gelände der Tankstelle und kollidierte dort mit dem Mercedes eines 41-jährigen Oldenburgers.

Der 35-jährige Fahrer des Kleinwagens erlitt schwere, der 44-Jährige im Ford leichte Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Neben dem Rettungsdienst waren auch 16 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wardenburg an der Unfallstelle eingesetzt.

Der Ford und der Kleinwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf etwa 23.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell