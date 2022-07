POL-KB: Frankenberg- Auto beschädigt, hoher Sachschaden

Korbach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendete ein Unbekannter ein Pedelec aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Strother Straße in Korbach. Da das Bike zwar abgeschlossen aber nicht mit einem festen Gegenstand verbunden war, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter das Bike mitsamt dem Schloss weggetragen und gestohlen hat. Es handelt sich um ein orangefarbenes Pedelec der Marke KTM, ...

