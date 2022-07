POL-KB: Haina - Gitterboxen in Löhlbach und Dodenhausen gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots) - In der Nacht zum heutigen Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße in Bad Arolsen ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und konnten so in den Verkaufsraum gelangen. Dort und im Keller durchsuchte sie mehrere Schränke und Spinde. Sie entwendeten eine Blechdose, in der sich wenige Euro Wechselgeld befanden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei ...

