Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221208 - 1416 Frankfurt-Unterliederbach: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Frankfurt (ots)

(lo) Am Mittwoch (07. Dezember 2022) gegen 03:00 Uhr kam es in der Königsteiner Straße zu einem Einbruch, in dem zwei bislang unbekannten Täter sich Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft verschafft haben, im Verkaufsraum Bargeld in Höhe von 500 Euro entwendeten und in unbekannte Richtung flüchteten.

Durch eine Zeugin konnten die Täter wie folgt beschrieben werden:

Täterbeschreibung:

1. Täter: Männlich, helle Jeans, dunkle Daunenjacke mit hellem Logo rechts vorne auf Höhe der Brust und Sneakers.

2. Täter: Männlich, dunkle Hose, dunkle Jacke, weiße Sneakers.

Die Ermittlungen dauern an.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/ 755 - 11700 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell