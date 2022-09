Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Randalierer leistet Widerstand

Rheinbrohl (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, gegen 03:40 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Linz von einem Hausbewohner eines Mehrparteienhauses in der Hauptstraße alarmiert, dass ein Bewohner im Treppenhaus randalieren würde, der Mann sei mit einer Eisenstange bewaffnet. Bei Eintreffen der Polizei fanden die Beamten den 73-jährigen Mann im Treppenhaus an. Er hielt in der Tat eine Eisenstange in der Hand und schlug mit dieser auf den Boden. Der Aufforderung, die Stange abzulegen und sich mit dem Gesicht zur Wand zu stellen, kam er nur nach mehrmaliger massiver Ansprache durch die Polizei nach. Als er im Anschluss fixiert und gefesselt werden sollte, sperrte er sich massiv und schlug mit seinem Oberkörper nach den Beamten. Nachdem er zu Boden gebracht wurde, beruhigte sich der Mann. Er wurde in eine Fachklinik eingeliefert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell