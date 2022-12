Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221208 - 1415 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Räuber erbeutet 16.000 Euro

Frankfurt (ots)

(lo) In der Nacht zum Donnerstag (08. Dezember 2022) raubte ein Mann in der Wilhelm-Leuschner-Straße einer 23-jährigen Frau die Handtasche. Gegen 00:30 Uhr bemerkte die junge Frau einen heftigen Schlag im Bereich ihres Hinterkopfes. Durch den Schlag ging sie zu Boden und erblickte einen Mann, der mit großem Kraftaufwand versuchte, ihre Handtasche zu rauben. Mit Erfolg flüchtete er mit der Handtasche zu Fuß in unbekannte Richtung. In der Handtasche befanden sich nach Angaben der Geschädigten 16.000 Euro.

Täterbeschreibung: Ca. 190 cm groß, dunkelhäutig, bekleidet war er mit einer gelben Jacke und einer dunklen Hose.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/ 755 - 51499 in Verbindung zu setzen.

