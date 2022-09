Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

Polizei hat Temposünder im Blick

Kreis Kleve (ots)

Gerade in der kommenden dunklen Jahreszeit mit witterungsbedingt glatten Straßen, unter anderem durch Herbstlaub oder Raureif, möchte die Polizei auf die Gefahren durch überhöhte Geschwindigkeit im Straßenverkehr hinweisen.

Wählen Sie nicht die erlaubte, sondern eine an die Witterungsverhältnisse angepasste Geschwindigkeit!

In der Woche vom 12.09.2022 bis 18.09.2022 stellte die Polizei im Kreis Kleve bei Schwerpunktkontrollen 464 Geschwindigkeitsverstöße fest. Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung am 15.09.2022 in Kevelaer-Wetten stellten die Einsatzkräfte eine Überschreitung des zulässigen Tempos von 41 km/h fest. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 320 Euro sowie zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot. Zusätzlich stellten die Beamtinnen und Beamten 45 weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Hier ging es um die Handybenutzung während der Fahrt, Vorfahrtsverletzungen und Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes.

Wir möchten auch auf die zurzeit laufende Roadpol-Woche "Focus on the Road" hinweisen, bei der sich die Polizei Kleve an einer europäischen Aktion zur Steigerung der Verkehrssicherheit beteiligt und deshalb kreisweit intensive Kontrollen durchführt.

Dabei geht es auch um Fahrten unter Drogen- oder Alkoholeinfluss. Am 20.09.2022 beobachtete ein Zeuge einen 41-jährigen Mann, der an einer Kreuzung in Geldern-Lüllingen mehrfach sein Motorrad fallen ließ und verständigte daraufhin die Polizei; der Atemalkoholtest des Motorradfahrers fiel positiv aus. Ihm wurde auf Anordnung der Beamten eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Im gesamten Kreisgebiet finden weiterhin Schwerpunktkontrollen statt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell