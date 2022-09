POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Goch (ots) - Am Mittwoch (21. September 2022), im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 03:00 Uhr, wurde ein Kleinkraftrad in Goch entwendet. Der 32-jährige Besitzer hatte seinen blau weißen Roller in der Dr. Rademacher Straße in Goch abgestellt gehabt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (pp) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

