POL-KN: (Bochingen, Lkr. Rottweil) Bagger von Baustelle gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Vöhringen (ots) - Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 52.000 Euro sind die Bilanz eines Aquaplaning-Unfalls auf der Autobahn 81 auf Höhe der Anschlussstelle Sulz am Neckar am Dienstagabend. Ein 28-Jahre junger Mann fuhr mit einem Porsche Cayenne auf der A 81 von Stuttgart in Richtung Singen. Auf Höhe der Anschlussstelle Sulz am ...

