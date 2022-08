Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, A81, Lkr. Rottweil) Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Aquaplaning-Unfall

Vöhringen (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 52.000 Euro sind die Bilanz eines Aquaplaning-Unfalls auf der Autobahn 81 auf Höhe der Anschlussstelle Sulz am Neckar am Dienstagabend. Ein 28-Jahre junger Mann fuhr mit einem Porsche Cayenne auf der A 81 von Stuttgart in Richtung Singen. Auf Höhe der Anschlussstelle Sulz am Neckar verlor der Mann aufgrund regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen, der daraufhin erst mit der Schutzplanke kollidierte und anschließend gegen einen auf dem Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn auffahrenden Mercedes eines 30-Jährigen schleuderte. Sowohl die 25-jährige Beifahrerin des Porsche, als auch der Fahrer des Mercedes erlitten durch den Aufprall Verletzungen und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Um den demolierten Porsche, an dem Blechschaden in Höhe von rund 45.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Nach der Unfallaufnahme übernahm die Straßenmeisterei Rottweil die Reinigung der Fahrbahn.

