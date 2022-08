Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrerin verletzt sich bei Unfall leicht (30.08.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Autofahrerin hat am Dienstag gegen 9 Uhr auf der Fohrenbühlstraße einen Unfall verursacht, bei dem sie sich leicht verletzte. Eine 32-jährige Hyundai Fahrerin fuhr in Richtung Gluckstraße und kam nach links von der Straße ab. Sie prallte mit ihrem Auto gegen ein Hoftor und verletzte sich dabei. Die Frau kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik, am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell