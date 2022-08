Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt (30.08.2022)

Schonach (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Motorrollerfahrer bei einem Unfall am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Rensberger Straße. Ein 18-jähriger Fahranfänger fuhr mit einem Audi A4 in Richtung "Schöne Aussicht". An einer Einmündung auf Höhe eines Sägewerks stieß er mit einem von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 55-jährigen Rollerfahrer auf einer Honda zusammen. Dieser erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. An seinem Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An seinem Auto entstand Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

