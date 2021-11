Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifen platt gestochen - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagvormittag in der Mainzer Straße etwas beobachtet haben. Hier haben sich Unbekannte an einem Dienstfahrzeug zu schaffen gemacht, das in Höhe des Hauses Nummer 6 am Straßenrand abgestellt war.

Die Beamten waren in anderer Angelegenheit unterwegs und hatten den VW Bus verlassen; als sie zurückkehrten stellten sie fest, dass in der Zwischenzeit ein Reifen plattgestochen wurde. Die Tatzeit liegt in etwa zwischen 10.55 und 11.05 Uhr.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung laufen. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell