POL-BN: Einbruch in Gartenlaube in Bonn-Dransdorf - Unbekannte entwendeten zwei Fernsehgeräte und Bier

Bonn (ots)

Am 23.05.2021 brachen bislang unbekannte Täter in eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage im Bereich der Straße "Auf der Koppel" ein. In dem Zeitraum zwischen 08:00 und 11:00 Uhr suchten die Unbekannten das unmittelbar an einer Bahntrasse liegende Gelände auf. Nach der Spurenlage verschafften sie sich durch das gewaltsame Öffnen von zwei Türen Zugang in die Laube, aus der sie nach den derzeitigen Erkenntnissen neben zwei Fernsehgeräten auch mehrere Flaschen Bier entwendeten. Mit ihrer Beute entfernten sich die Diebe schließlich unerkannt. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.

