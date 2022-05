Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Eickelborn - Einbruch in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

Einbrecher suchten zwischen Samstag, 22 Uhr und Montag (23. Mai 2022), 05.30 Uhr einen Supermarkt am "Alter Postweg" in Eickelborn auf. Über das Dach drangen sie in das Gebäude ein und öffneten dort gewaltsam einen Tresor. Mit dem erbeuten Bargeld verließen sie anschließend wieder den Tatort. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

