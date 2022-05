Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Container aufgebrochen

Lippstadt (ots)

Diebe brachen zwischen Samstag, 14 Uhr und Montag (23. Mai 2022), 7 Uhr, einen Baucontainer an der Seeuferstraße auf. Aus dem Inneren entwendeten sie einen Computerbildschirm und eine Bohrmaschine der Marke "Makita", Typ HR 4013C. Weiterhin gingen sie einen dort geparkten Bagger an. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

