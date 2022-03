Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Einbruchserie- Polizei sucht Zeugen!

Sprockhövel (ots)

In Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen trieben bisher unbekannte Täter ihr Unwesen in Sprockhövel-Hiddinghausen. An der Örtlichkeit zur Streuobstwiese und in der Leveringhauser Straße erhielt die Polizei Kenntnis von drei versuchten Einbrüchen in Garagen. In einem weiteren Fall waren die Täter erfolgreich. Aus einer Garage an der Streuobstwiese entwendeten die Diebe ein E-Bike. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Herrenfahrrad der Marke Bulls. Dieses ist schwarz und hat rote Applikationen. In der Leveringhauser Straße machten sich die Täter ebenfalls an zwei geparkten Fahrzeugen zu schaffen. Es gelang ihnen auf bisher nicht geklärte Weise in das Fahrzeuginnere eines KIA und eines VW Golfes zu kommen. Sie durchsuchten die Fahrzeuge, Beute erlangten sie jedoch nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit den Taten stehen könnten. Hinweise können unter der Nummer 02324-91666000 eingereicht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell