Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

Rhein-Neckar-Kreis: Zeuge beobachtet Farbschmierer - Festnahme

Eberbach (ots)

Am späten Dienstagabend gegen 23:20 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge einen 16-jährigen Täter dabei beobachten, wie dieser an einem Treppenaufgang an der Itterbrücke und an mehreren Stromverteilerkästen Farbschmierereien anbrachte. Die alarmierten Beamten konnten den 16-Jährigen dank der guten Täterbeschreibung unweit vom Tatort festnehmen. Bei der Durchsuchung des Täters fanden die Polizisten mehrere Spraydosen sowie farbverschmierte Handschuhe auf. Der Jugendliche gab die Taten sofort zu und wurde im Anschluss an die Maßnahmen der Mutter übergeben. Weitere Geschädigte, die ebenfalls von den Farbschmierereien betroffen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell