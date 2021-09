Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerrieden - Diebe randalieren

Nicht nur Beute machten Einbrecher jetzt in Illerrieden.

Ulm (ots)

Die Unbekannten drangen am Dienstag oder Mittwoch in eine Jugendhütte an der Max-Eyth-Straße ein. Dazu warfen sie zunächst mit einem Stein eine Scheibe ein. So konnten sie das Fenster öffnen. Im Inneren zerstörten die Unbekannten mit einem Hammer einen Fernseher. Dann schnappten sie sich eine Kassette mit Geld, eine Shisha und eine Musikbox. Damit verschwanden die Unbekannten. Die Dietenheimer Polizei ermittelt jetzt (Hinweis-Telefon: 07347/9588070). Die Ermittler empfehlen, sich vor Einbruch und Diebstahl zu schützen. Erste Tipps und Infos gibt die Polizei im Internet unter www.k-einbruch.de.

