Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Täter brechen Balkontür auf

Hattingen (ots)

In der Zeit vom Dienstagnachmittag bis Mittwochnachmittag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung am Rathausplatz. Die Täter kletterten auf den Balkon und öffneten gewaltsam die Balkontür. In der Wohnung durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob und in welchem Umfang sie Beute erlangten, ist bisher nicht bekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell