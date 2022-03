POL-EN: Schwelm- Schwelmerin verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Schwelm (ots) - In der Nacht zu Mittwoch wurde ein in der John-F--Kennedy-Straße geparkter Transporter von Unbekannten aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Hecktür und gelangten so in das Innere. Sie entwendeten hochwertige Arbeitsmaschinen. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Telefon: ...

