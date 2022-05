Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Wameln - Dieseldiebe

Möhnesee (ots)

Schätzungsweise 400 Liter Dieselkraftstoff entwendeten unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (23. Mai 2022) aus drei Fahrzeugen von einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Wameln. Um an den Kraftstoff zu gelangen, brachen sie die Tankschlösser auf. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder Verbleib des Kraftstoffes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

