Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 16-Jährige von Unbekanntem belästigt - wer kennt den Mann?

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann belästigte am Dienstagabend (20.45 Uhr) eine 16-jährige Dorstenerin an der Bushaltestelle "Lerchenweg", an der Glück-Auf-Straße. Der junge Mann sprach sie an, fragte zunächst nach ihrem Namen und der Uhrzeit. Dann fasste er sie an die Schulter, legte ihr dem Arm um, küsste sie auf die Wange und fasste ihr schließlich an die Brust und ans Gesäß. Sie gab ihm deutlich zu verstehen, dass sie das nicht wolle. Er ließ jedoch nicht von ihr ab und fasste sie weiterhin an. Dann trat sie ihn und rannte davon. Er folgte ihr nicht.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 25 Jahre alt, ca. 1,80m groß, rot-orangene Haare (Naturhaarfarbe), Vollbart, rotes T-Shirt, beige kurze Hose, schwarze Sneaker, sprach Deutsch mit Akzent.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Mann machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell