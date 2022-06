POL-RE: Recklinghausen: Hundeführerin nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Firmengelände an der Rheinstraße. Sie öffneten gewaltsam das Rolltor zu einer Produktionshalle und entwendeten etwa eine Tonne Kupfer. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Dorsten Zwischen Freitagmittag und Montagnachmittag brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Juliusstraße ein. Sie hebelten ...

mehr