POL-KN: (VS-Villingen) Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall (30.08.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Straße "Nordring Villingen". Eine 43-jährige Mitsubishi Fahrerin fuhr auf eine vor ihr haltende 44-jährige BMW X3 Fahrerin auf. Dabei erlitt die Unfallverursacherin leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte die Frau in eine Klinik. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro.

