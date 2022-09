Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht

Bahnschranke beschädigt

Emmerich am Rhein - Praest (ots)

Am Mittwoch (21. September 2022) um 06:08 Uhr meldete ein Zeuge die Beschädigung der Bahnschranke am Bahnübergang an der Raiffeisenstraße in Praest. Der Verursacher hatte sich pflichtwidrig entfernt, der Tatzeitpunkt bislang nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu einem Unfallgeschehen im Zusammenhang mit der Bahnschranke geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Emmerich in Kontakt zu setzen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell