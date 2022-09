Kleve (ots) - Am Montag (20. September 2022) zwischen 04:00 Uhr und 05:20 Uhr kam es in Kleve, zu einem Diebstahl eines Pedelec Akkus. Das Pedelec, von welchem der oder die bislang unbekannten Täter den Akku entwendeten, war vor der Turnhalle der Karl Kisters Realschule an der Lindenstraße abgestellt gewesen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve ...

