POL-HI: Unfallflucht- Wem gehört der Stunt-Scooter?

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Am 24.06.2022, gg. 20:40 Uhr ereignete sich in der Engestraße in Sarstedt eine Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge hörte zu diesem Zeitpunkt einen Knall. Als er aus seiner Wohnung ging, sah er unter einem silbernen Toyota, der seinem Bruder gehört, einen Stunt-Scooter der Marke Cox-Swain. Im gleichen Moment stellte er Kratzer am Toyota fest, die vermutlich von dem Stunt-Scooter stammen. Nach einigen Minuten sei ein junger Mann dazu gekommen, der angab, dass ihm der Scooter gehören würde, er den Schaden jedoch nicht verursacht habe. Hiernach lief die Person weg. Den Scooter ließ er vor Ort. Der junge Mann soll ca. 17-20 Jahre alt gewesen sein, sehr schlank und hatte lange braune Haare.

Zeugen, die zu dem Unfall Angaben machen können oder Auskunft über dem Besitzer des Scooters bzw. der flüchtenden Person geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

