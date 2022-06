POL-HI: Zeugen nach Einbruch in das Theater gesucht

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 28.06.2022, 20:30 Uhr und dem 29.06.2022, 07:10 Uhr suchte ein derzeit unbekannter Täter einen Lkw, der in einem Feldweg im Sorsumer Weg in Himmelsthür abgestellt war, auf und versuchte in das Fahrzeug einzusteigen. Im Anschluss öffnete er gewaltsam den Tankdeckel und entwendete mehrere 100 Liter Kraftstoff. Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

