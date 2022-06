POL-HI: Diesel entwendet

Hildesheim (ots) - Freden (neu) - Am 27.06.2022, gegen 12:20 Uhr, kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brand einer Holzhütte in der Kleingartenkolonie "Am Kraume". Die Gartenlaube brannte komplett aus. Hinsichtlich der Brandursache dauern die Ermittlungen weiter an. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können, ...

