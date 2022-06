POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau löst Polizeieinsatz aus

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Unbekannte Täter stiegen zwischen dem 25.06.2022, 12:30 Uhr und dem 27.06.2022, 07:30 Uhr in ein Schulgebäude in der Brauhausstraße in Hildesheim ein, hebelten eine Bürotür auf und entwendeten u.a. Bargeld. Zeugen, die in dem angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr