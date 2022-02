Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Bilanz Sturmlage 16./17.2. (Stand 14 Uhr)

Schalksmühle (ots)

Sturmtief Ylenia sorgte in Schalksmühle für 17 Einsätze der Feuerwehr. Hierbei handelte es sich durchweg, um umgestürzte Baume oder Bäume die umzustürzen drohten. Eindeutiger Schwerpunkt der Sturmschäden war das Schalksmühler Höhengebiet. Besonders Winkeln war betroffen: umgestürzte Bäume in Rölvede, Rölveder Mühle, Winkler Hauptweg, L692, Sonnenscheider Weg, Albringwerde und Nahmertal. Zudem kam es zu Sturmschäden in den Bereichen Muhle, Holthausen, Golsberg, Lauenscheidermühle, Klagebach, Glörstraße und Linscheider Straße. Teilweise waren und sind Straßensperrungen die Folge. Die Löschgruppen Winkeln und Hülscheid waren bis zum Mittag im Einsatz bzw. in Bereitschaft. Handelte es sich auch um zahlreiche Einsatzstellen, so ist die Feuerwehr Schalksmühle doch froh, dass sich die Sturmschäden in Grenzen hielten und die Ausmaße von Sturmtief Ylenia berechenbar blieben.

