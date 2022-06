Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch in eine Schule

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 24.06.2022, 13:30 Uhr und dem 26.06.2022, 21:45 Uhr öffneten unbekannte Täter gewaltsam ein Kellerfenster einer Fachschule in der Straße Dammtor in Hildesheim. In dem Objekt wurden u.a. das Hausmeisterbüro und das Sekretariat aufgesucht und Bargeld gestohlen.

Zeugen, die zu der Tat oder den Tätern Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

