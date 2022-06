Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nymphensittich aufgefunden

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Sarstedt - Schliekum (TK) Am Montag, 27.06.2022, gegen 19.00 Uhr, erhielten die Beamten des PK Sarstedt einen Einsatz nach Schliekum. Dort war im Bereich Am Leineufer ein Nymphensittich in einem Baum gesichtet worden. Beim Eintreffen der Beamten lief der Nymphensittich auf dem Erdboden und konnte so eingefangen und dem Tierheim in Hildesheim übergeben werden. Dort wartet er nun auf seinen Eigentümer.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell