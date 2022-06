POL-HI: Polizei stellt Softair-Waffe sicher

Hildesheim (ots) - Sarstedt (jb) Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Parken oder Rangieren, auf dem Parkplatz der Kleingartenkolonie Am Boksberg einen Volkswagen eines Hollers. An seinem Fahrzeug wurde roter Lack vom verursachenden Fahrzeug festgestellt. Der Parkplatz befindet sich in der Straße Am Teinkamp. Die Tatzeit wird auf den 25.06.22, zwischen 15:40 Uhr und 16:40 Uhr eingegrenzt. ...

