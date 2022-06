POL-HI: Polizei sucht Fahrradeigentümer

Hildesheim (ots) - Hildesheim / Drispenstedt - (gle) - Am Sonntag, den 26.06.2022 kam es in der Zeit zwischen 12 Uhr und 17 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung. Derzeit unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu einer Wohnung in der Hinüberstraße 11. Die Wohnung wurde anschließend nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde u.a. Bargeld ...

