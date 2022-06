Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

Hildesheim (ots)

Hildesheim / Drispenstedt - (gle) - Am Sonntag, den 26.06.2022 kam es in der Zeit zwischen 12 Uhr und 17 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung.

Derzeit unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu einer Wohnung in der Hinüberstraße 11. Die Wohnung wurde anschließend nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde u.a. Bargeld entwendet.

Durch eine Zeugin wurden am Tattag zwei verdächtige Personen im Treppenhaus bemerkt. Eine hiervon kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 30 Jahre alt - dunkle, kurze Haare - Bekleidung: dunkles T-Shirt und beige, kurze Hose

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den verdächtigen Personen machen können, sich unter der Rufnummer 05121 / 9390 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell