POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 24.06.2022 bis 26.06.2022

Hildesheim (ots)

(bru)Zeugen, die Hinweise zu den nachfolgend aufgeführten Sachverhalten und Straftaten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

1)Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 25.06.2022 beschädigte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum von ca. 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr in Betheln, Eddinghäuser Weg, beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines dort geparkten Pkw Hyundai i20. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150.- Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

2) Sachbeschädigung an Pkw

Am 24.06.2022 kam es im Zeitraum von ca. 12.30 Uhr bis 18.40 Uhr in Elze, Flutstraße, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw Seat. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzt den Lack der linken Fahrzeugseite sowie der Motorhaube mit einem unbekannten Werkzeug. An dem Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500.- Euro.

3) Diebstahl auf Friedhof in Gronau

Am 26.06.2022 kam es im Zeitraum von ca. 08.50 Uhr bis 09.10 Uhr in Gronau auf dem ev. Friedhof am Lehder Berg zu einem Diebstahl einer Handtasche. Die 82-jährige Geschädigte hatte ihre Handtasche auf einem von ihr gepflegten Grab abgestellt, um eine Gießkanne zurückzubringen. Diesen kurzen Moment nutzte eine bislang unbekannte Person, um die Handtasche, in der sich u.a. Bargeld und persönliche Unterlagen der Geschädigten befanden, zu entwenden. Von polizeilichem Interesse ist hier eine weibliche Person, die sich unmittelbar vor der Entdeckung des Diebstahls von dem Friedhofsgelände zu einem geparkten blauen Pkw begab und sich mit diesem entfernte. Bei der Person könnte es sich ggf. auch lediglich um eine Zeugin für den Diebstahl handeln.

