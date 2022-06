POL-HI: Sachbeschädigung zum Nachteil Corona Testzentrum

Hildesheim (ots) - Sarstedt - (ede) Am Samstag, den 25.06.2022, kam es im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 15:00 Uhr in der Straße Am Wellbrunnen in Sarstedt zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter versuchten eine Zugangstür im Terrassenbereich des Einfamilienhauses aufzuhebeln, was jedoch misslang. An der Tür entstand geringfügiger Sachschaden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen ...

mehr