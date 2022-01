Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der B3 in Nienhagen gesucht

Celle (ots)

Heute Morgen, gegen 05:50 Uhr, hat ein auf der B3 in Richtung Celle fahrender LKW in Höhe der Ausfahrt Nienhagen einen entgegenkommenden PKW touchiert und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Der 48-jährige Autofahrer wurde in Folge des Unfalls leicht verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der Ford wurde durch den Unfall erheblich beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Lachendorf unter 05145-28421-0 entgegen.

