POL-CE: Unfallflucht nach Vorfahrtsverstoß - Polizei Wietze sucht Zeugen!

Winsen (Aller) (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag, den 25.01.2022, um 14:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Poststraße / Alte Celler Heerstraße inmitten von Winsen (Aller).

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 65-jähriger Audi-Fahrer die Alte Celler Heerstraße und wollte im Kreuzungsbereich nach links in die Poststraße abbiegen. Hierbei übersah der 65-Jährige eine(n) bislang unbekannte(n) Unfallbeteiligte(n), welche(r) auf der Poststraße in Fahrtrichtung Waller Straße unterwegs war. Glücklicherweise konnten die Unfallbeteiligten noch rechtzeitig reagieren und verhinderten so einen direkten Zusammenstoß. Der/die unbekannte Unfallbeteiligte setzte die Fahrt in Richtung Waller Straße fort. Dagegen kam der Audi-Fahrer durch das Ausweichmanöver nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne in der Poststraße. Im Anschluss flüchtete der Audi-Fahrer unerlaubt vom Unfallort.

Radfahrer, die sich im Zuge der Unfallaufnahme als Zeugen zu erkennen gaben, hatten ein Kennzeichen des verunfallten Audis an der Unfallstelle aufgefunden. Hierüber gelang es den Beamten den Halter zu ermitteln, bei dem es sich zugleich um den 65-jährigen Unfallverursacher handelte. Die Beamten stellten Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung fest, die mit einem freiwilligen Atemalkoholtest von über 3 Promille bestätigt wurden. Folglich wurde beim 65-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Es wurden Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

An dem Audi und der Straßenlaterne entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8000EUR. Der 65-Jährige blieb unverletzt. Die Straßenmeisterei sicherte die stark beschädigte Straßenlaterne. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen.

Die Polizei Wietze sucht nach dem/der anderen Unfallbeteiligten und hofft in diesem Zusammenhang auf Zeugenhinweise von weiteren Verkehrsteilnehmern, die zum Unfallzeitraum im Kreuzungsbereich unterwegs waren. Hinweise nimmt die Polizei unter 05146/986230 entgegen.

