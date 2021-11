Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Radwegsperrung wegen ausgebüxsten Kühen und einem Bullen

Freiburg (ots)

Eine Herde von rund 10 Kühen brach am Sonntag, 14.11.2021 gegen 14.20 Uhr von ihrer Weide beim Kirchrainweg aus und hielten sich auf einem ungesicherten Wiesenbereich, dem sogenannten Wellenweg, auf. Der Herdenbulle befand sich beim Eintreffen der Polizei bereits schon auf dem Fahrradweg oberhalb des Schwimmbades. Zunächst konnte der Bulle von den eingesetzten Polizeibeamten zurück auf die Weide gelockt werden, bis er erneut durch Heraufdrücken der Absperrungsbalken floh. Das Tier zeigte sich aggressiv, ging auf Passanten zu und lief den Beamten mit bedrohlich gesenkten Kopf hinterher. Als diese sich zum Schutz in den Streifenwagen begaben, stieß er mehrfach mit seinem hornlosen Kopf gegen das Fahrzeug. Sachschaden entstand am Dienstfahrzeug aber nicht. Zur Absicherung des Radweges wurde dieser von beiden Seiten gesperrt. Da sich der Radweg im unmittelbaren Bereich zur B 317 befindet wurde der ausgebüxte Bulle auch im Verkehrswarnfunk gemeldet. Nach kurzer Zeit konnte aber der Tierbesitzer erreicht werden, welcher zügig mit Helfern eintraf und die Tiere wieder in eine gesicherte Weide verbrachte. Verletzt wurde niemand - es entstand kein Sachschaden.

