POL-FR: Jestetten: Junger Autofahrer verunglückt - leicht verletzt

Weil er bei nassen Wetterverhältnissen möglicherweise zu schnell unterwegs war, ist am Sonntagmorgen, 14.11.2021, gegen 11:00 Uhr, ein junger Autofahrer auf der L 163 zwischen Dettighofen und Jestetten verunglückt. Der 18-jährige war von der Straße geraten. Sein Wagen drehte sich und prallte mit dem Heck gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

