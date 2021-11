Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Waldshut-Tiengen: Skoda-Fahrer prallt gegen Fassade und flüchtet - Zeugensuche! - Waldshut-Tiengen: Autofahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Waldshut-Tiengen: Skoda-Fahrer prallt gegen Fassade und flüchtet - Zeugensuche!

In der Nacht zum Sonntag, 14.11.2021, ist ein Skoda-Fahrer mit der Fassade einer Gaststätte in der Waldshuter Innenstadt kollidiert und anschließend geflüchtet. Gegen 00:40 Uhr dürfte der unbekannte Fahrer beim Abbiegevorgang nach links aus der Rheinstraße zu weit nach rechts gekommen sein und war gegen die Ecke des Gebäudes in der Kaiserstraße gefahren. Der Fahrer flüchtete sofort. Zeugen erkannten am Steuer einen Mann und das Kennzeichen. An der Halteranschrift konnte zwar das beschädigte Auto in der Garage, nicht aber der mutmaßliche Fahrer angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Am Gebäude wurde ein Sachschaden von rund 1000 Euro verursacht. Der Skoda war im Frontbereich beschädigt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8316-0).

Waldshut-Tiengen: Autofahrer leicht verletzt

Am Freitagabend, 12.11.2021, gegen 23:00 Uhr, hat sich ein Autofahrer auf der K 6556 zwischen Aichen und Gutenburg leicht verletzt, als er mit seinem Pkw von der Straße abgekommen war. Der 24-jährige war bei Nebel in den Straßengraben geraten. Er erlitt Verletzungen an den Händen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer nicht angeschnallt war. Am Auto entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell