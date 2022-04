POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots) - Unfall in Lautenthal Am Di., 12.04.2022, 15.50 Uhr, hielt ein Pkw auf der Wildemanner Straße in Lautenthal zum Parken an. Ein nachfolgender 63-jähriger Osteröder Fahrer eines Pkw Peugeot wollte an dem Pkw vorbeifahren. In diesem Moment kam von hinten ein 91-jähriger Fahrer eines Pkw Opel aus Langelsheim und wollte den Peugeot überholen. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Es ...

