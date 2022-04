Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 13.04.2022

Goslar (ots)

Unfall in Lautenthal

Am Di., 12.04.2022, 15.50 Uhr, hielt ein Pkw auf der Wildemanner Straße in Lautenthal zum Parken an. Ein nachfolgender 63-jähriger Osteröder Fahrer eines Pkw Peugeot wollte an dem Pkw vorbeifahren. In diesem Moment kam von hinten ein 91-jähriger Fahrer eines Pkw Opel aus Langelsheim und wollte den Peugeot überholen. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 7000 Euro.

Einbrüche und Vandalismus in Gartenlauben

In der Nacht zum Mi., 13.04.2022, kam es in der Schrebergartensiedlung Sülteweg in Langelsheim zu mehreren Aufbrüchen von Gartenlauben und Diebstählen diverser Gegenstände, u.a. mehrerer Getränkekisten. Zudem richteten die Täter Schäden durch Vandalismus an, so wurden z.B. Feuerlöscher entleert und Graffitis versprüht. Die Schadenshöhe steht zur Zeit noch nicht fest, da noch nicht alle Geschädigten erreicht wurden.

Hinweise nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-978780 entgegen.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell